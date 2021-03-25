ماجدة الرومي تصل مطار القاهرة استعدادًا لحفلها بقصر القبة

وصلت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم؛ استعدادًا لإحياء أول حفل فني يستضيفه قصر القبة في 2 أبريل المقبل بمصاحبة المايسترو نادر عباسيي وأوركسترا الاتحاد الفيلهارموني.يعد حفل قصر القبة أولى الحفلات التي تحييها ماجدة الرومي في 2021، لتكون بذلك أول فنانة تغنى في أولى حفلات قصر القبة عقب فتحه للجمهور.ويعد قصر القبة من أكبر القصور الملكية التاريخية التي تقع بمنطقة سراي القبة شرق القاهرة، وبنى في عهد الخديو إسماعيل واستمر العمل في بنائه 6 سنوات، حيث بدأ العمل في إنشائه 1867 وانتهى أواخر عام 1872.