إصابة رجل وسيدة فى انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

أصيب رجل وسيدة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بين كمين ميدوم ومفارق جرزا بين محافظتي الجيزة وبنى سويف.وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هما "ف.م.ع" 53 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن جروح وكدمات متفرقة بالجسم، و"ه.س.ع" 26 سنة مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح وكدمات متفرقة ومقيمين بالسادس من أكتوبر.تم نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة.