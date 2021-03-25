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تحقيقات

مع اقتراب رمضان.. روشتة «الحماية» من فيروس كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 11:00 م
«الحماية» من فيروس
«الحماية» من فيروس كورونا
هاني سميح
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تحذيرات عدة أطلقها مجلس الوزراء المصري، مؤخرًا، بشأن ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان بعد أيام قليلة، ما يستدعى المزيد من الحرص، وعدم التزاحم في الأماكن العامة حتى نتجنب ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس مرة أخرى.

تواصلت "الدستور" في السطور التالية مع أطباء متخصصين، ليوضحوا لنا آليات الوقاية الصحيحة من انتقال عدوى فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، واحتمالية حدوث زحام كبير في المحال التجارية قبل بداية الموسم، لشراء احتياجات المنزل.

في البداية، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، إنه يجب العود للإجراءات الاحترازية مرة أخرى، كما كان الحال في الموجتين الأولى والثانية من المرض، تعقيم الوافدين على المحال التجارية المزدحمة قبل الدخول إليها، حتى نتفادى انتشار الفيروس بين المواطنين داخل سلاسل السوبر ماركت، خلال فترة شراء المنتجات اللازمة لشهر رمضان.

وأشارت أيضًا إلى ضرورة تنظيم دخول الوافدين على هذه الأماكن، ويكون الأمر على مجموعات، بجانب التشديد على ارتداء الكمامات الطبية، واستخدام المطهرات والكحول قبل لمس المنتجات، بالإضافة إلى التنبيه على المواطنين بضرورة الالتزام بالطوابير، وترك مسافة كبيرة بين كل عميل والآخر.

هذا ما أكده أيضًا الدكتور محمد عبدالعاطى، دكتور في المستشفى الميرى بمحافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى المصالح الحكومية التي قللت عدد العاملين بالفعل، تجنبًا لارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثالثة القادمة، فالتكدس عامةً سيؤدى إلى زيادة الإصابات، وفقدان السيطرة على الأمر.

أما عن المحال التجارية التي تشهد ازدحامًا كبيرًا بالتزامن مع شهر رمضان، أوضح الدكتور أنه يجب منع تجمع المواطنين داخل أى مكان عام دون ارتداء الكمامات الطبية، وفرض غرامة فورية لأي شخص لا يلتزك بهذه الإجراءات الاحترازية، خاصة في سلاسل المحال الكبرى والمواصلات العامة.

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