«الصحة» توضح أعراض التهاب الشعب الهوائية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أعراض التهاب الشعب الهوائية، حيث تظهر على شكل سعال يحتوى على مخاط وإفرازات يمكن أن يتغير لونها.وأشارت إلى أن التهاب الشعب الهوائية قد يكون حادًا أو مزمنًا، لافتة إلى أن النوع الحاد هو الأكثر شيوعًا وهو عبارة عن تهيج مستمر في بطانة القصبات الهوائية وغالبًا يكون بسبب التدخين.وأضافت أن أعراضه تتحسن خلال أسبوع إلى 10 أيام دون آثار دائمة وقد يستمر السعال لأسابيع.