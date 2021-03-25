6397 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، تسجيل 6397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مرتفعًا من 5603، أمس الأربعاء، وهو ما رفع إجمالي الإصابات في عموم البلاد إلى 4 ملايين و319128 إصابة.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 63 وفاة جديدة جراء الفيروس منخفضًا من 98 وفاة في اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 264451 في عموم بريطانيا.