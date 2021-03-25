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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«تبطين الترع».. «نظرة» الرئيس تحمي المياه من الهدر

الخميس 25/مارس/2021 - 10:51 م
تبطين الترع
تبطين الترع
سمر محمدين
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عززت القيادة السياسية من تنفيذ خطط ترشيد المياه في أنحاء الجمهورية؛ بهدف الحفاظ على الموارد المائية، وذلك من خلال العمل على تنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف عدم إهدار الموارد المائية، وتقليل الفاقد والاستفادة منها في مختلف القطاعات.

وتزخر مصر بالعديد من المصادر المائية لاسيما الترع والمصارف، لذا أطلقت الحكومة المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع الذي يهدف لتقليل فاقد المياه وتعزيز زيادة الانتاج الزراعي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، بالتوسع في المشروع القومي ضمن المشروعات التي تنفذها حياة كريمة، نظرًا للأثار الإيجابية التي ستنعكس على القطاعات الاقتصادية والبيئية في الدولة، ويستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة الترع وتأهيلها بإجمالي طول 20 ألف كم على مستوى محافظات مصر.

تستعرض "الدستور" أهم ما وصل إليه الملف القومي بِشأن تبطين الترع في مصر وتأهيلها على مستوى المحافظات، وفق الأرقام الرسمية المعنلة.

وصل عدد المحافظات التي نُفذ فيها المشروع إلى حوالي 20 محافظة على مستوى الجمهورية لاسيما تلك التي تعاني من مشكلات المياه، وذلك للحد من حجم المياه المهدرة سنويًا، وما سينعكس بالإيجاب على كل النواحي الاقتصادية والبيئية والصحية في مصر.

ما جرى تأهيله في مشروع تبطين الترع بلغ 1294 كيلو متر في حوالي 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ويجري استكمال مشروع تأهيل ترع بواقع 7045 كيلو متر ضمن مخطط مشروع تبطين وتأهيل الترع.

يأتي المشروع ضمن رؤية تطوير الموارد المائية 2020 – 2024، إذ وصلت تكلفة الترع التي تم تيطينها وتأهيلها حتى الآن حوالي 3 مليون جنيه، فيما تبلغ القيمة الإجمالية حوالي 68 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع.

منذ بداية المشروع وحتى الآن تم تأهيل نحو 1294 كم، ويجرى العمل للانتهاء من تبطين 3122 كم، وجار تنفيذ إجراءات البت والترسية لحوالي مسافة 2598 كم.
«تبطين الترع».. «نظرة» الرئيس تحمي المياه من الهدر
«تبطين الترع».. «نظرة» الرئيس تحمي المياه من الهدر

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