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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«بي يونيك».. برنامج تدريبي للعائلات وتأهيل للأطفال

الخميس 25/مارس/2021 - 10:48 م
بي يونيك
بي يونيك
شيماء حمودة
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لتربية طفل متوازن ذو شخصية مختلفة ومتفردة سعى محمود حسين مؤلف برنامج بي يونيك، لإصدار مجموعة من الكتب التربوية لخلق دائرة تواصل بين العائلات واطفالها.

ويهدف البرنامج إلى بناء شخصية الطفل بجوانبها المختلفة وتنمية مهارات تفكيره، وذلك عن طريق مجموعة من الأنشطة التي توجد بين العائلات والطفل بطريقة مبتكرة غير معتمدة على الحفظ ولا التقليد بل على التفاعل والمشاركة والاكتشاف والتعلم الذاتي.

وقال "حسين" لـ"الدستور": "إن بي يونيك هو برنامج موجه للاسر المصرية لكيفية التعامل مع أطفالها وفق ثقافتنا واخلاقياتنا، لتربية طفل سوي مختلف ذو جوانب حياتيه متزنة".

"مش عارف اتعامل مع طفلي وأبدأ تربيته منين" كانت هذه أبرز المشاكل التي تتردد على مسامعي كما يتحدث حسين، مع عدم توافر منهجية تربوية إرشادية لهم، غير المواد العلمية المتواجده على الانترنت، قد تصيب وقد تخطأ، ولكنها لن تجيب على استفساراتهم بطريقة علمية عملية متخصصة.

ولفت إلى أن هذه كانت الفجوة التي بنى برنامج بي يونيك منهجيته على اساسها، فالبرنامج يتضمن 5 محاور تناقش بناء شخصية الطفل، تنمية مهارات تفكيره، تطوير الجانب الأخلاقي، وأساسيات الاتيكيت، استكشاف العالم، بأسلوب عملي معتمد على الاأشطة التفاعلية.

وأوضح أن البرنامج ايضا يزود الام والاب بمجموعة من الفيديوهات التربوية للرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم، بالإضافة إلى دليل لكيفية تطبيق البرنامج، بمساعدة فريق من الدعم الفني من مستشاريين واخصائيين تدريب للتواصل مع الأباء والأمهات.

وأكمل: "أطفالنا مش زي بعض وكل طفل ليه شخصيته، وهذه أساس مشكلة تربية الأسر لأطفالها، وما ينتج أنه طفل مهزوز بلا شخصية، عديم الثقة بنفسه، وهذا ما يسعى البرنامج لتطبيقة على مستوى الأباء والامهات وحسب بل بالشراكة مع عدد من الجمعيات والمؤسسات التي لديها منهجية التعامل مع الأطفال".

ليستكمل برنامج بي يونيك ببرنامج صناعة العباقرة والتي تعتمد على تنمية وتطوير الذكاء لدى الاطفال بمجموعة من الكتب التفاعليه لحل الألغاز والقص واللذق والتلوين، لتأهيل الاطفال بطريقة ممتعة تفاعلية.

ونوه بأن البرنامج يشمل معسكرات تفاعليه أون لاين وأوف لاين على مدار شهرين؛ للتواصل المباشر مع الأطفال ومعرفة مشكلاتهم والتفاعل معهم لحلها بطريقة مسلية ترفيهية بمشاركة متخصصين لتكتمل الدائرة من تدريب العائلات وتاهيل الأطفال.
«بي يونيك».. برنامج تدريبي للعائلات وتأهيل للأطفال
«بي يونيك».. برنامج تدريبي للعائلات وتأهيل للأطفال
«بي يونيك».. برنامج تدريبي للعائلات وتأهيل للأطفال
«بي يونيك».. برنامج تدريبي للعائلات وتأهيل للأطفال
«بي يونيك».. برنامج تدريبي للعائلات وتأهيل للأطفال
«بي يونيك».. برنامج تدريبي للعائلات وتأهيل للأطفال
«بي يونيك».. برنامج تدريبي للعائلات وتأهيل للأطفال
«بي يونيك».. برنامج تدريبي للعائلات وتأهيل للأطفال

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