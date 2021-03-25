25 وفاة و7740 إصابة بفيروس كورونا في هولندا

سجلت هولندا 25 حالة وفاة و7740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 16395 حالة وفاة و1228730 إصابةً بالفيروس التاجي.