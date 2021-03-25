مجموعة مكتب الفوسفات المغربي تسجل نموًا ملحوظًا رغم كورونا

حققت مجموعة الفوسفات المغربية، الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة، نموًا ملحوظًا خلال عام 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا، حيث حققت رقم معاملات بلغت قيمته 56،182 مليون درهم، وارتفاع بنسبة 4 في المئة في الإنتاج مقارنة مع عام 2019.وفي معطيات أصدرتها المؤسسة اليوم، فإن هذا الأداء يعزى أساسًا إلى ارتفاع حجم صادرات الأسمدة مقارنة بعام 2019م، نتيجة لتنامي الطلب العالمي عليها خصوصا في اتجاه أسواق أوربا وأمريكا اللاتينية، مشيرةً إلى أنها سجلت انخفاضًا في صادرات الحامض الفوسفوري بنسبة 14 في المئة مقارنة مع العام الماضي، مرجعةً ذلك إلى انخفاض الأسعار والأحجام، وإغلاق بعض الوحدات الإنتاجية العالمية.وأضافت المجموعة أن النتائج السنوية أظهرت على العموم نموًا كبيرًا من سنة إلى أخرى، مع ارتفاع قوي في المؤشرات المالية الرئيسة بفضل الاعتماد على مرونتها الصناعية، وكذا قوتها التجارية الضاربة، التي مكنت من تلبية الطلب المتزايد لأهم الأسواق العالمية.