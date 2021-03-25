سدًا للعجز.. «التنظيم والإدارة» يعتمد أكبر حركة تنقلات لألف موظف خلال شهرين

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الانتهاء من دراسة نقل ما يقارب ألف موظف من وإلى مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وفقًا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار سد العجز والفائض فى بعض التخصصات.وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن حركة التنقلات شملت 361 جهة إدارية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من عام 2021، وتركز العدد الأكبر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 61 موظف، الأزهر الشريف 65 موظف، ديوان عام وزارة الموارد المائية والري 54 موظف، جامعة مطروح 52 موظف، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 48 موظف، وزارة المالية 21 موظف، الهيئة العامة للأرصاد الجوية 11موظف، هيئة ميناء دمياط 11 موظف.