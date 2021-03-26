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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 مصابين بكورونا بجامعة الفيوم

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:04 ص
أحمد جابر
أحمد جابر
الفيوم - زينب علاء
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صرح أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بأن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الرابع ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٠٢١٣٢٠ وحتى اليوم الخميس الموافق ٢٠٢١٣٢٥ قد بلغ ١٧٬٨٥٤ طالبا وطالبة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي حرصًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضح أنه خلال هذا الأسبوع كان عدد الطلاب الذين تقدموا بأعذار عن تأدية الامتحانات بلغ عددهم ١٣١، مشيرًا إلى أن طالبين فقط قاما بتأدية امتحاناتهما داخل لجان خاصة، وتم ضبط ٧ حالات غش، وتسجيل ٥ حالات مصابة بفيروس كورونا.

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