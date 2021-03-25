«أنا يوسف إدريس» جديد بشري عبد المؤمن عن دار ريشة

يصدر قريبًا الكتاب الأول للزميل بشري عبد المؤمن تحت عنوان "أنا يوسف إدريس"، تقديم الروائي إبراهيم عبد المجيد، وتصميم الغلاف عبد الرحمن الصواف.وفي تقديمه للكتاب يقول الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد: "أنتم هنا مع رحلة طموحة تستوحي طموح يوسف إدريس وتحاول بصدق وجهد رائعين الإحاطة به منذ طفولته ونشأته غير العادية، وفي ما أنجز وكتب وفعل وكيف كان سماء ممطرة للوطن".ومن أجواء الكتاب: "على مدار شهور عشت في أرشيف يوسف إدريس، حاورته، كنت أذهب يوميا إلى الصحف كأنني على موعد مع إدريس ذاته، للدرجة التي جعلتني أتساءل: ماذا سيرتدي إدريس في لقاءنا اليوم؟!"وبشري عبد المؤمن تخرج في كلية التجارة 2017 عمل وكتب للعديد من الصحف والمواقع المصرية والعربية كـ: الأهرام، أخبار الأدب، الطريق، الميادين اللبنانية، منصة الاستقلال الثقافية الفلسطينية، ويعمل الآن محررًا بقسم الثقافة في صحيفة «الدستور».