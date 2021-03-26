نيابة القناطر تتحفظ على منزل وتحجز متهمين بسبب التنقيب عن الآثار

كلفت النيابة العامة بشبين القناطر بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول واقعة ضبط 11 شخصًا أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل معروش بالأخشاب بقرية عرب الصالحة بدائرة المركز، كما قررت النيابة التحفظ على المنزل وأدوات الحفر وحجز المتهمين.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا يفيد ورود بلاغًا بقيام صاحب منزل وآخرين بالحفر والتنقيب عن الآثار.انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين قيام "شوقي ى م" 54 سنة ومقيم قرية عرب الصوالحة، بالحفر داخل منزله المعروش بالأخشاب ووجود أعمال حفر بعمق 13 متر وتم القبض على صاحب المنزل و"ي. ش. ي" 22 سنة عامل نجل مالك المنزل و9 عمال آخرين.وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة تم التحفظ على أدوات الحفر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.