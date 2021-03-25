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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الشرقية للدخان»: الحصول على رخصة السجائر الإلكترونية.. قريبًا

الخميس 25/مارس/2021 - 10:40 م
السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
أسامة الشندويلي
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كشف هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية "إيسترن كمباني"، أن الشركة تستهدف الانتهاء من الحصول على رخصة إنتاج السجائر الإلكترونية "التبغ المسخن" وبدء تنفيذ المشروع بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وفى وقت سابق، أعلنت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، أنها تجري مفاوضات مع عدد من مصنعي السجائر الإلكترونية من أجل إنتاجها خلال الفترة المقبلة.

وقال "أمان"، فى تصريحات لـ"الدستور"، إنه يتم التباحث مع مصنعي السجائر الإلكترونية وكذلك مصنعي الماكينات الخاصة بها، من أجل اختيار السيجارة المناسبة للمستهلك المصري، ويلي ذلك اختيار للمواصفة والشريك، والتقدم للحصول على الرخصة من التنمية الصناعية.

وأضاف أنه من المفترض ألا تكون هناك إشكالية في الحصول على الرخصة، خاصة مع التزام الشركة بكافة المواصفات والاشتراطات التي تفرضها الدولة، منوها بأن اتجاه الشركة لاتخاذ خطوة إنتاج السجائر الإلكترونية يأتي في ظل توجه عدد من المدخنين إلى الأنواع الأقل خطرا على الصحة.

وأوضح أن الشركة تدرس تكلفة الإنتاج الخاصة بذلك النوع، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الماكينات والتجهيزات الخاصة بها، حيث ترغب الشركة في طرح منتج محلي مناسب بأسعار مناسبة.

وعن خطة الشركة لطرح منتجات سجائر جديدة، أكد أمان أنها تبحث دائما عن طرح منتجات جديدة لإرضاء المستهلك المصري.

وتابع أنه على الجانب الآخر فإن الشركة تعتزم طرح منتجات معسل جديدة تتمثل في طرح ماركة جديدة للمعسل النكهات، حيث تستهدف طرح 4 نكهات قبل نهاية العام الجاري، على أن يلي ذلك طرح نكهات أخرى.

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للشركة، أشار العضو المنتدب لـ"إيسترن كومباني"، أن الشركة تعمل دائما على ضخ استثمارات جديدة وذلك في ضوء التوسعات الإنتاجية والبنية التحتية والتجهيزات، منوها بأنه يتم رصد مليار جنيه سنويا لتلك التوسعات.

ولفت إلى أن الطاقات الإنتاجية في الشركة شهدت نموًا جيدًا خلال الأشهر الماضية من العام الجاري، حيث تراوحت الزيادة ما بين 10-15%، الأمر الذي سينعكس على حجم أعمال الشركة والذي من المتوقع أن يفوق ما تحقق العام الماضي وكذلك المستهدف له.

وارتفعت أرباح الشركة خلال مؤشرات الربع الثاني من 2020-2021 بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 1.37 مليار جنيه، وكانت إيرادات النشاط بلغت خلال الربع الثاني 4.21 مليار جنيه، بارتفاع 6% على أساس سنوي.

وعن مستهدفات العام المالي الجديد، ذكر أمان أن الشركة تقوم بإعداد ميزانية 2021-2022، من أجل مراعاة التوسعات الجديدة، منوها بأنه من المستهدف الانتهاء منها قريبًا.

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