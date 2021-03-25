محافظ بورسعيد يفتتح مول وشارع ديليسبس باي السياحي (صور)

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، أعمال تطوير مول بشارع عاطف السادات وإنشاء شارع سياحي جديد - ديليسيبس باي - ملاصق للمول.وأكد المحافظ على أن ذلك يأتي تماشيًا مع خطوات المحافظة الثابتة نحو الارتقاء بالسياحة في بورسعيد، والعمل على عودة ازدهارها بما يعود بالنفع على جميع أبناء المحافظة، نظرًا لما توفره تلك المشروعات السياحية من فرص للعمل للشباب.ويضم الشارع السياحي مسطحات خضراء، وأماكن للجلوس بشكل حضاري وجمالي للمواطنين، ومناطق ديكورية، ونافورة، و13 حاوية كل حاوية مقسم إلى 3 أجزاء بإجمالي 39 جزءا، وذلك لاستخدامها كمشروعات في مجال المأكولات والمشروبات.