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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)

الخميس 25/مارس/2021 - 11:13 م
تطعيم المواطنين بلقاح
تطعيم المواطنين بلقاح كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
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نشرت وزارة الصحة والسكان، صورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء تلقي المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح فيروس كورونا "كوفيد-١٩" في محافظة الدقهلية.

وأشارت إلى انه يمكن التسجيل وحجز اللقاح عبر الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg.

وتابعت أنه يمكن التوجه لأقرب وحدة صحية وذلك للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا) ويمكن الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.

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