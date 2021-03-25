تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الدقهلية (صور)

نشرت وزارة الصحة والسكان، صورًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أثناء تلقي المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح فيروس كورونا "كوفيد-١٩" في محافظة الدقهلية.وأشارت إلى انه يمكن التسجيل وحجز اللقاح عبر الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg.وتابعت أنه يمكن التوجه لأقرب وحدة صحية وذلك للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا) ويمكن الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.