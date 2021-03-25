مولدوفا تطلب مساعدة روسيا للحصول على لقاح «سبوتنيك في»

أعلنت رئيسة مولدوفا مايا ساندو أنها طلبت من روسيا المساعدة في تزويدها العاجل بلقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقالت ساندو - عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) - "اليوم التقيت بسفير روسيا الاتحادية في مولدوفا أوليج فاسنيتسوف، وأبلغته الرغبة في مساعدة روسيا في الحصول على لقاح (سبوتنيك في) بشكل عاجل".وأشارت إلى أنها ناقشت مع السفير الروسي الوضع الوبائي في بلادها، مبينة أن الأولوية القصوى الآن هي لضمان حصول مواطني مولدوفا على لقاحات فعالة من جميع الأنواع.