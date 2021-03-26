«مستثمرو بدر» تكشف عن خطتها لزيادة حجم العمالة لـ70 ألف خلال عامين

أكد المهندس بهاء العادلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، أن الجمعية لديها خطة تستهدف زيادة توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل خلال عامين.وأضاف "العادلي"، في تصريح لـ"الدستور"، أن حجم العمالة بالمنطقة وصل إلى 30 ألف حتى الآن، مؤكدًا أن زيادة حجم العمال يأتي عن طريق تدشين مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة.وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن الجمعية بالتعاون مع الحكومة يستهدفون تدشين 1700 مصنع جديد بمنطقة شرق وغرب الروبيكي ومن خلال تلك المصانع سيتم توفير الـ70 ألف فرصة عمل مباشرة التي تستهدفها الجمعية خلال عامين.