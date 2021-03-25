وفاة شيرين مريضة «داء الفيل» بالمنوفية

توفيت منذ قليل، شيرين عبد المقصود مريضة داء الفيل داخل منزلها بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، والتي كان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لها، استجابة لاستغاثتها التي نشرتها.وأكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن شيرين عبدالمقصود كانت قد تلقت الجزء الأول من علاجها داخل مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم، وخرجت من المستشفى قبل فترة.وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج شيرين سمير عبدالمقصود، والمقيمة بقرية «بيت شمس» التابعة لمركز «الباجور» بمحافظة المنوفية، والتي كانت تعاني من السمنة المفرطة حيث وصل وزنها لأكثر من 350 کیلو، ومصابة بزيادة كبيرة في قدمها فيما يعرف بداء الفيل»، ما أثر سلبًا على حركتها.