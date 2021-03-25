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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخريج الدورة التدريبية حول التعليم الإلكتروني

الخميس 25/مارس/2021 - 11:47 م
تخريج الدورة التدريبية
تخريج الدورة التدريبية
إسلام أبوالمجد
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نَظَّمَ مركز التكنولوجيا عالية الجودة "المركز الهندي" دورة تدريبية حول الحوسبة الشاملة والتحول الرقمي على مدار خمسة أيام، صرح بذلك الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، المشرف على المركز، موضحًا أن الدورة التدريبية شهدت إقبالًا كبيرًا من طلاب وطالبات كليات الهندسة والعلوم والتجارة بمختلف كليات جامعة الأزهر.

وأضاف فرج أن الجامعة تحرص على تطوير وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وإمدادهم بكل ما هو جديد وحديث، خاصة في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا، التي ضربت جميع دول العالم شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية تساعد في عمليات التحول الرقمي والتعلم الإلكتروني.

وفي ختام ورشة العمل سلّم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، والدكتور سيد بكري، عميد كلية العلوم شهادات الحضور على المشاركين، الذين أعربوا عن سعادتهم بما تعلموه خلال هذه الورشة، إضافة إلى المهارات التي اكتسبوها.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية في ظل توجه الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى التحول الرقمي.

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