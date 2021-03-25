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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: سنحافظ على الأراضي المستردة بالفشقة

الخميس 25/مارس/2021 - 11:27 م
الفريق ركن عصام الدين
الفريق ركن عصام الدين محمد كرار
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أكد قائد القوات البرية السوداني الفريق ركن عصام الدين محمد كرار، أن القوات المسلحة تقوم بواجبها تجاه حماية الحدود وحفظ سيادة السودان، مشددا على عزم الجيش السوداني على الحفاظ على الأراضي المستردة بالفشقة (شرق السودان)، وحماية وتأمين المزارعين السودانيين من أجل الاستفادة من هذه الاراضي.

وجدد قائد القوات البرية السوداني، لدى تسلمه قافلة ولاية نهر النيل (شمال السودان) لدعم ومؤازرة للقوات المسلحة، عهد القوات المسلحة في حماية الأراضي السودانية والشعب والدستور.

وقال إن الجيش السوداني استرد أراضيه دون الاعتداء على أحد، مضيفا "نسعى للجوار الآمن وحسن النية، ولن تطأ أرجلنا أرضا أجنبية، وسوف نظل نؤدي واجبنا وفق الدستور والقانون حامين لتراب الوطن".

من جانبه، أشاد والي القضارف الدكتور سليمان علي، بدعم ومؤازرة ولاية نهر النيل للقوات المسلحة على الحدود الشرقية، مضيفا أن هذه القافلة تُعتبر رسالة قوية بتوحد أهل السودان ووقوفهم إلى جانب الجيش لاسترداد أراضي الفشقة.

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