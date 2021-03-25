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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بالوادي الجديد

الخميس 25/مارس/2021 - 11:41 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى جمعيات رجال الأعمال بالوادي الجديد، براتب 1200 جنيه، بالإضافة إلى حافز.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالجمعية، 20 أخصائي خدمات مالية، من الجنسين، وأيضا 10 محاسب، أمين خزينة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصلا على مؤهل عال، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.

كما تطلب الجمعية، 5 أخصائي نظم ومعلومات، وذلك من الجنسين، وأن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل مناسب، وألا يزيد عمره عن 30 سنة.

وتحتاج الجمعية أيضا، 5 معاون، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 40 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01208342841، والتواصل مع المدير المسئول محمد عبد الله، أو التوجه لمقر الجمعية في قفط، الداخلة.

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