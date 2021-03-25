تجارية مطروح توفر جميع السلع الغذائية الخاصة برمضان

قال أنور رحيم رئيس الغرفة التجارية بمطروح، إن الغرفة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية والحكومة ووزارة التموين والغرف التجارية بتوفير جميع السلع الغذائية الخاصة برمضان.وأضاف رحيم، في تصريحات خاصة لـ الدستور أن هناك وفرة من السلع مع وجود مخزون استراتيجي يكفي لتغطية السوق المحلي.وأكد رئيس الغرفة أن أسعار السلع لن تشهد أي ارتفاع خلال شهر رمضان المبارك.