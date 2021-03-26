شهيد الشهامة بالفيوم.. أنقذ سيارة من الغرق فى البحر فتوفى

لقي شخص مصرعه منذ قليل، يدعى"سيد شعبان" أثناء محاولة إنقاذه قائد سيارة ملاكي، سقطت في بحر يوسف بمنطقة دمشقين.وبدأت الواقعة أثناء قيادة الضحية سيارته الربع نقل خلف قائد سيارة ملاكى، حيث سقط الأخير فى بحر يوسف، فأوقف الأول سيارته جانبًا، وقفز لإنقاذ سائق السيارة الملاكي، لتنقذ العناية الإلهية قائد السيارة، ويتوفى المنقذ غريقًا، وجارٍ البحث عن الجثمان.وكان قد تلقى مرفق إسعاف الفيوم إخطارا بوقوع حادث سير في بحر يوسف بمنطقة دمشقين، وانتقلت سيارة الإسعاف على الفور، وقوات الإنقاذ النهري، للعثور على جثمان الفقيد.