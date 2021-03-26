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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يتابع أعمال التكريك بمنطقة جنوح السفينة (صور)

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:12 ص
رئيس هيئة قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مساء الخميس، الكراكة مشهور إحدى كراكات الهيئة خلال قيامها بأعمال التكريك بمنطقة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN" بالكيلومتر ١٥١ ضمن جهود الهيئة لتعويم السفينة الجانحة واستئناف حركة الملاحة بالقناة مرة أخرى.

وتهدف أعمال التكريك إلى إزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة بكميات تكريك تتراوح من ١٥ إلى ٢٠ ألف متر مكعب من الرمال يتم طردها عبر خطوط طرد خارجية خاصة بالكراكة، للوصول للغاطس الملائم لتعويمها والذي يتراوح من ١٢ إلى ١٦ مترا.

وخلال جولته التفقدية، اطلع الفريق أسامة ربيع على أعمال التكريك التي تتم بواسطة الكراكة مشهور بداية من مساء الخميس، بالتنسيق مع شركة الإنقاذ الهولندية SMIT والتي تتابع جهود التعويم من أعلى سفينة الحاويات البنمية.

وأكد الفريق ربيع على أن أعمال التكريك تتم وفقا لأعلى معايير الأمان البحري بمراعاة عدة محددات أبرزها طبيعة التربة ووجود التكسيات والمسافة الآمنة بين الكراكة والسفينة، مشددا على ثقته في قدرة رجال الهيئة في تعويم السفينة في أقرب وقت ممكن.

جدير بالإشارة، بأن أعمال التكريك التمهيدية بدأتها الكراكة العاشر من رمضان مساء أمس الأربعاء، قبل الدفع بالكراكة مشهور.

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