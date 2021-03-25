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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

الخميس 25/مارس/2021 - 10:16 م
الدكتور طارق محمد
الدكتور طارق محمد عبد الغني
ايهاب مصطفى
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يستضيف برنامج الدائرة الدكتور طارق محمد عبد الغني، أستاذ الميكروبيولوجي بعلوم الأزهر وذلك في مناقشة لكتابه "المخاطر الحيوية للسموم الفطرية وسلامة الغذاء" في السادسة والنصف من مساء السبت المقبل على شاشة النيل الثقافية.

يحتوي الكتاب على موضوع في غاية الأهمية وهو الحرب الجرثومية مشيرا إلى بداية معرفة الإنسان بتلك الحرب منذ القرن السادس قبل الميلاد مع الإشارة إلى كيفية انتاج وتطبيق السلاح الجرثومي وكيفية التعامل معه والوقاية منه ويعرض الكتاب إلى بعض الأمراض الفيروسية والبكتيرية والفطرية التي تصيب الإنسان وطرق الوقاية منها.

الكتاب يقع في 5 فصول يلقي فيها الكاتب الضوء علي بداية اكتشاف السموم الفطرية في القرن العشرين، ثم يكشف الكثير من أسرار الفطريات السامة وخطرها علي مختلف الكائنات الحية نباتية كانت أم حيوانية.

من ثم كيفية الوقاية منها وسلامة الغذاء وكيفية الحصول علي غذاء آمن خال من السموم والفطريات خاصة في تلك الأيام التي أصبح فيها الصراع علي المال هو السائد والمسيطر علي الضمير ومن ثم صار الحصول علي غذاء آمن حلما بعيد المنال.

ثم يتكلم في فصل آخر عن أمر مهم وخطير تغير المناخ وما يترتب عليه من آثار سلبية علي المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية وزيادة خطر نقص الغذاء بسبب إنتاج الطاقة الحيوية علي حساب الغذاء.

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