اختيار ألف فرع لـ«جمعيتي» للمشاركة بمعرض «أهلا رمضان»

أكد المهندس عبد المنعم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لأول مرة سيتم مشاركة مشروع "جمعيتي" في معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات تصل لـ35% وهو أكبر مشروع للتجارة الداخلية منتشر على مستوي المحافظات.ولفت "خليل" لـ"الدستور" إلى إن الوزارة قامت باختيار ألف فرع لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين على مستوي الجمهورية لإنشاء معارض أهلا رمضان بتوفير كافة الاحتياجات والسلع الأساسية والياميش والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة من بين 6 آلاف فرعا منتشرا علي مستوى المحافظات منها 400 فرعا تابعا للشركة العامة لتجارة الجملة تغطي محافظات الوجه البحري و400 فرعا تابعا للشركة المصرية لتجارة الجملة لتغطي محافظات الوجه القبلي و75 فرعا تابعا للشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية و75 فرعا تابعا للشركة النيل المجمعات الاستهلاكية و50 فرعا تابعا للشركة الإسكندرية المجمعات الاستهلاكية تحت إشراف الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى أنه تم تحديد تلك الفروع في المناطق الأكثر احتياجا كأولوية في القرى.