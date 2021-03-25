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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقابة الإعلاميين تستنكر تصريحات أستاذ بـ«إعلام القاهرة»: سنتخذ إجراءات تأديبية ضده

الخميس 25/مارس/2021 - 10:31 م
طارق سعدة
طارق سعدة
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استنكر مجلس نقابة الإعلاميين ما نشره أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام بجامعة القاهره عبر صفحته الرسمية، صباح اليوم الخميس، متحدثا بكل كذب وتبجح عن الإعلام المصري.

وقال في بيان صحفي: "تناول فيه بأسلوب غير لائق ما كان لأستاذ جامعي أن يستخدمه مخالفا في ذلك الأساليب النقدية المهنيه والعلمية، وخرج في حديثه عن حرية التعبير إلى سب وقذف وتشبيهات خالف فيها المبادئ السماوية والمواثيق الإعلامية باحثا بما يفعله عن شهرة زائفة في زمن التريند".

وأكد مجلس نقابة الإعلاميين أنه لن يسمح بأي تجاوزات تجاه الإعلام المصري ورجالاته الذين يؤدون عملهم بكل مهنية ووطنية، وعليه فسيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية (الجنائية-التأديبية) تجاه هذا الشخص الذي أخطأ وعن عمد في حق الإعلاميين والإعلام المصري وكأنه مدفوع بلا وعي أو تفكير فيما يقول".

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