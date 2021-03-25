اتحاد المستثمرين يؤكد أهمية التسويق الإلكترونى فى تنشيط التجارة

أكد المهندس أسامة حفيلة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، على أهمية دور التسويق الإلكترونى في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية.وأضاف حفيلة، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن البيع عبر الإنترنت له أهداف عديدة منها الترويج لأكبر عدد من المنتجات المصرية، مناسب جدًا للشراء في ظل جائحة كورونا وعدم الاختلاط أو التزاحم في المحال التجارية والمولات، فالتسويق الإلكترونى أحدث نقلة كبيرة في التجارة في كثير من الدول.وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن الاتحاد يعتزم إنشاء منصة إلكترونية تضم جميع بيانات أصحاب المصانع ومنتجاتهم، تماشيًا مع نضهة التسويق الإلكترونى التي يشهدها العالم أجمع.