والسبب البشر.. حيوانات انقرضت في القرن الـ21









«دولفين بايجى»









«ثعلب المياه الياباني»









«سلحفاة بينتا»





«وحيد القرن الأسود»













نمر «فورموسان»

من الطبيعي أن نعيش التطور في الحياة سواء قبى المجالات العلمية، أو الحياة بشكل عام، فالسرعة هي سمة العصر الحالي، ولكن على النقيض أصبح الانقراض أيضا يسير بشكل سريع، فقديمًا كانت الحيوانات تنقرض ‏بصورة بطيئة تمتد إلى آلاف السنين.كما كانت تحل مكانها أنواع جديده ولكن في عصرنا الحالي خطر الانقراض السريع قد ‏يؤدي الى اختفاء أنواع بأكملها في وقت قصير.في هذا التقرير نرصد 5 حيوانات انقرضت في القرن الحادي والعشرون، والتي تعتبر مفاجأة للكثيرين.انقرض هذا المخلوق النهري عام 2011، يلقب بـ"دلفين نهر الصين الأعظم" فهو يعيش في المياه العذبة، وكان من الآلهة التي تعبد في الصين قديما.ينتمي ثعلب النهر الياباني، أو كما يسمى بالقضاعة، إلى فصيلة العرسيات، فقد توفى آخر ثعلب في جزيرة بينتا بالأكوادور عام 2012، بسبب الصيد الجائر، والتلوث الذى تسبب فيه الإنسان.تعد سلحفاة "بينتا" الأكثر ضخامة، وفقد تم العثور على اول فرد من هذا النوع في جزيرة بينتا في الأكوادور، وتمت تسميته "لون سوم جورج".وعرضت السلطات مكافاة 10 آلاف دولار، لمن يجد أنثى من نفس النوع لكن لم ينجح أي أحد في العثور على أي واحدة، الأمر الذى تسبب في وفاة آخر ذكر من هذا النوع.يعتبر حيوان وحيد القرن من الحيوانات الأولى التي انقرضت بمطلع القرن الحادي والعشرون، فقد توفي آخر فرد من هذا النوع عام 2011 بسبب الصيد الجائر.فقد طمع الصيادين غير الشرعيين في الحصول على قرونه وبيعها، والتى يصل سعرها الى 50 الف للكيلو الواحد.قامت السلطات بين عامي 1997-2012 بوضع آلاف الكاميرات في 1450 موقع مختلف في تايوان على أمل رصد هذا النمر، ولكن لم تلتقط أي كاميرا أي صورة له.وتم اعتباره من الحيوانات المنقرضة عام 2013، فهناك بعض المشاهد المزعومة له، ولكن لا يوجد أي دليل على ذلك.