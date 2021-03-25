وزير خارجية النمسا يبحث هاتفيا تطورات الأوضاع في ليبيا

أجرى وزير خارجية النمسا الكسندر شالينبرج اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية ليبيا الجديدة نجلاء المنقوش، تناول تطورات الأوضاع في ليبيا عقب تولى الحكومة الجديدة.وقال الوزير النمساوي- في تصريح اليوم الخميس- إن التطورات في ليبيا مشجعة، وتدعو إلى الأمل في الاستقرار والتنمية فى البلاد، مشيرا إلى أن النمسا والاتحاد الاوروبي يدعمان الحكومة الجديدة.ولفت إلى أن النمسا سوف تساعد الحكومة الليبية الجديدة على دفع العملية السياسية بدعم من الأمم المتحدة والبدء في الاستعدادات للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر 2021.وأعرب الوزير النمساوي عن قلقه بشكل خاص من استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا واستمرار انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.وذكر الوزير أن أوروبا لديها مصلحة قوية في أن تكون ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة، واعتبر الوزير أن تولى وزيرة الخارجية الليبية - وهي أول امرأة في هذا المنصب - هي رمز للجيل الشاب النشط من الليبيين، الذين يتولون مصيرهم ويتغلبون على الانقسامات داخل المجتمع، ويريدون - بالتالي - النهوض بالبلد بأسره.