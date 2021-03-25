الكرملين: بوتين لم تظهر عليه أي آثار جانبية عقب تناوله لقاح كورونا

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف اليوم الخميس، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم تظهر عليه أي آثار جانبية بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".وقال المتحدث - في تصريح أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن الرئيس ليس لديه آثار جانبية، إنه في حالة جيدة للغاية".وكان بيسكوف أعلن - الثلاثاء الماضي - تلقي الرئيس الروسي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد؛ مؤكدًا أن صحة الرئيس جيدة.ولم يفصح الكرملين عقب إعلان الرئيس بوتين عزمه تلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، عن اللقاح الذي اختاره الرئيس، واكتفى بالتأكيد على موثوقية اللقاحات الروسية الثلاثة.