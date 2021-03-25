مرشح لعضوية «الصحفيين»: أولوياتنا تغيير قانون النقابة القديم

أكد أسامة شحاتة، المرشح لانتخابات نقابة الصحفيين فوق السن أن من أولوياته حال نجاحه في المجلس الجديد تعديل قانون نقابة الصحفيين الذى عفا على كثير من مواده الزمن والتى أثرت بالسلب على حقوق الصحفيين المادية قبل وصولهم لمرحلة الفقر.أضاف شحاتة أننا نريد قانون يتواكب مع العصر، ففي الوقت الذى يقرر فيه الرئيس زيادة الحد الأدني للمرتبات بجانب المعاشات نجد أن الصحفيين، وفقًا لهذا القانون البالي، لا يمكنهم الاستفادة من ذلك.وتساءل شحاتة: هل نحن مخاطبون أو غير مخاطبين؟، لذا علينا جميعا التكاتف لتغيير القانون الذى مازال يتحدث عن الاتحاد الاشتراكي ووزارة الإرشاد وليس به مكاسب نخاف عليها، بل سيكون تعديله بمثابة إنقاذ للصحفيين ووضعهم على الطريق الصحيح، فهذا القانون حرم الزملاء من المعاشات ومن الإدلاء بصوتهم بجانب أنه أضاع حقوقهم فى معاش يكفل لهم حياة كريمة، مثمنًا موقف الدولة من زيادة البدل، لافتًا إلى أننا لا بدّ أن نسير في اتجاه واحد وهو تحسين أحوال الجماعة الصحفية.