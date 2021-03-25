نقابية «مياه المنوفية» تطالب بشمولهم ضمن قانون صرف العلاوة الدورية

تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، بمذكرة للدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، وأخرى للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح العاملين بالدولة علاوة دورية لعام 2021.وطالبت النقابة في مذكرتها، التدخل والمطالبة بأن يتضمنهم قانون صرف تلك العلاوة ومساواتهم بالعاملين بالدولة، مشيرة إلى تدني مرتباتهم مقارنة بالعاملين بالمرافق العامة من (كهرباء، وغاز).