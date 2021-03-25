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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة

الخميس 25/مارس/2021 - 09:56 م
فعاليات قصور الثقافة
فعاليات قصور الثقافة
ايهاب مصطفى
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شهدت المواقع الثقافية بالغربية مشاركات موسعة من الأطفال، وذلك خلال الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن احتفالاتها بعيد الأم، واليوم العالمي للمرأة.

تضمنت الفعاليات إقامة يوم ثقافي داخل مكتبة الطفل والشباب بقرية شرشابة، أكد خلالها الشيخ محمد هشام الامام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية، أن دور الأم في تربية أبنائها كبير وهام، لأنها المنوط بها غرس القيم والعادات المجتمعية الأصيلة في نفوس الأبناء، مستشهدا بأبيات أمير الشعراء أحمد شوقي الأم مدرسة، كما تنوعت باقي الفقرات، ما بين الاستعراضات الفنية، واكتشاف مواهب الأطفال في مجالات الغناء والشعر.

وشهدت مكتبة أبيار الثقافية تسابق العديد من الأطفال في رسم وتصميم لوحة فنية تعبر عن مظاهر الاحتفال بعيد الأم، وذلك بعد أن شارك الأطفال في ورشة حكي تحت عنوان "بر الوالدين"، تم خلالها استعراض لأهمية دور الوالدين في حياة أبنائهم، وكيف يستطيع الأبناء رد الجميل لهم، بينما عقدت مكتبة كفر حجازي الثقافية مسابقة بين الأطفال في المعلومات العامة.

كما أزاح بيت ثقافة القرشية الستار عن أحدث لوحات الأطفال، بعد ختام ورشة فنية أقامتها المكتبة ضمن خطة "قصور الثقافة" في اكتشاف المواهب الصغيرة، حيث تناولت اللوحات دور الأم في حياة الأبناء والمجتمع، بينما استعرض بيت ثقافة دهتورة السيرة الذاتية والحياتية للخلفاء الراشدين، وأهم مواقفهم الانسانية والسياسية.

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