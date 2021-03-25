محمد رمضان مطلوب للإعدام في البرومو الأول لـ«موسى»

أطلقت شبكة قنوات MBC البرومو الأول لمسلسل موسى بطولة محمد رمضان، للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم بعد حصول اشبكة على العرض الخليجي للمسلسل الجديد.وظهر البرومو الأول للعمل في شكل ملحمي، وظهر كفاح موسى ضد الأغنجليز وظهر مطلوبا للإعدام وتحذير عمدة القرية الأهالي من التستر عليه وإلا سيعدمون مثله.على صعيد آخر، انتهى محمد رمضان من تصوير مشاهده في مسلسل موسى الخاصة بمدينة الإسكندرية، التي اختارها المخرج محمد سلامة لما لها من طبيعة خاصة في الأحداث التي تجري داخل العمل خلال فترة الأربعينيات.مسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.