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الجمعة 26 مارس 2021 الموافق 13 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021

الجمعة 26/مارس/2021 - 04:34 ص
الصلاة
الصلاة
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021، يتضمن التقرير كافة المواقيت لفروض الصلاة في "صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء".

ويتعرف المواطنين على مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات، وفقا لأخر التحديثات، بحسب دار الإفتاء المصرية، وتعد مواعيد الصلاة إحدى اهتمامات القارىء المصري والعربي على مؤشر البحث جوجل.

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021

لديكم كافة مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، وقنا، وسوهاج، وشرم الشيخ، وأسوان، والإسماعيلية، والسلوم، ونوبيع، وكاترين".

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:24 ص
الشروق 5:52 ص
الظهر 12:01 م
العصر 3:30 م
المغرب 6:10 م
العشاء 7:28 م

مواقيت الصلاة في قنا

الفجر 4:23 ص
الشروق 5:47 ص
الظهر 11:55 م
العصر 3:23 م
المغرب 6:03 م
العشاء 7:18 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجر 4:27 ص
الشروق 5:51 ص
الظهر 11:59 م
العصر 3:27 م
المغرب 6:07 م
العشاء 7:23 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:15 ص
الشروق 5:40 ص
الظهر 11:49 ص
العصر 3:17 م
المغرب 5:57 م
العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 4:24 ص
الشروق 5:47 ص
الظهر 11:54 ص
العصر 3:21 م
المغرب 6:02 م
العشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 4:20 ص
الشروق 5:48 ص
الظهر 11:57 م
العصر 3:26 م
المغرب 6:06 م
العشاء 7:24 م

تابع أيضاً:

الفجر 4:47 ص
الشروق 6:16 ص
الظهر 12:25 ص
العصر 3:55 م
المغرب 6:35 م
العشاء 7:54 م

مواقيت الصلاة في نوبيع

الفجر 4:12 ص
الشروق 5:38 ص
الظهر 11:47 م
العصر 3:16 م
المغرب 5:56 م
العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة في كاترين

الفجر 4:16 ص
الشروق 5:42 ص
الظهر 11:50 ص
العصر 3:19 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:16 م.

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