مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021

مواقيت الصلاة في القاهرة

الفجر 4:24 ص

الشروق 5:52 ص

الظهر 12:01 م

العصر 3:30 م

المغرب 6:10 م

العشاء 7:28 م

مواقيت الصلاة في قنا

الفجر 4:23 ص

الشروق 5:47 ص

الظهر 11:55 م

العصر 3:23 م

المغرب 6:03 م

العشاء 7:18 م

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجر 4:27 ص

الشروق 5:51 ص

الظهر 11:59 م

العصر 3:27 م

المغرب 6:07 م

العشاء 7:23 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

الفجر 4:15 ص

الشروق 5:40 ص

الظهر 11:49 ص

العصر 3:17 م

المغرب 5:57 م

العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة في أسوان

الفجر 4:24 ص

الشروق 5:47 ص

الظهر 11:54 ص

العصر 3:21 م

المغرب 6:02 م

العشاء 7:15 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

الفجر 4:20 ص

الشروق 5:48 ص

الظهر 11:57 م

العصر 3:26 م

المغرب 6:06 م

العشاء 7:24 م

تابع أيضاً:

موعد ليلة النصف من شعبان وفضل الصيام فيها (dostor.org)

مواقيت الصلاة في السلوم

الفجر 4:47 ص

الشروق 6:16 ص

الظهر 12:25 ص

العصر 3:55 م

المغرب 6:35 م

العشاء 7:54 م

مواقيت الصلاة في نوبيع

الفجر 4:12 ص

الشروق 5:38 ص

الظهر 11:47 م

العصر 3:16 م

المغرب 5:56 م

العشاء 7:13 م

مواقيت الصلاة في كاترين

الفجر 4:16 ص

الشروق 5:42 ص

الظهر 11:50 ص

العصر 3:19 م

المغرب 5:59 م

العشاء 7:16 م.

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-3-2021، يتضمن التقرير كافة المواقيت لفروض الصلاة في "صلاة الفجر، وصلاة الشروق، وصلاة الظهر وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء".ويتعرف المواطنين على مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات، وفقا لأخر التحديثات، بحسب دار الإفتاء المصرية، وتعد مواعيد الصلاة إحدى اهتمامات القارىء المصري والعربي على مؤشر البحث جوجل.لديكم كافة مواعيد الصلاة في عدد من المحافظات، وهي: "القاهرة، وقنا، وسوهاج، وشرم الشيخ، وأسوان، والإسماعيلية، والسلوم، ونوبيع، وكاترين".