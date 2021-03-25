إخلاء سبيل ربة منزل لقي أطفالها مصرعهم حرقًا في عين شمس

قررت نيابة المرج الجزئي، اليوم الخميس، إخلاء سبيل أم فارق أطفالها الثلاثة الحياة بعد اتهام الأب لها بالإهمال، بعد أن قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، التحفظ على والدة 3 أطفال، لقوا مصرعهم بسبب حريق بدائرة قسم شرطة عين شمس، بعد التصريح بدفن جثث الأطفال، والتكليف بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بالقرب من كوبرى عين شمس الجديد، فانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكى، ونجح رجال الإطفاء في الدخول للشقة واستخراج جثة طفل وإنقاذ شقيقيه من وسط النيران مصابين بإصابات خطيرة وتوفيا بعد وصولهما المستشفى.كشفت تحريات رجال المباحث الجنائية، أن والدة الأطفال المتوفين تركتهم داخل الشقة وأغلقت عليهم الباب، وذهبت إلى السوق لشراء متطلبات المنزل، وفى ذلك الوقت نشب الحريق داخل الشقة، الذى امتد بسرعة كبيرة إلى كل أرجاء المنزل، ما أدى إلى مصرع الأطفال الثلاثة نتيجة لصغر سنهم وعدم قدرتهم على التعامل مع الموقف.