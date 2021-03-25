غدًا.. انطلاق منتدى القيادات النسائية في بورسعيد

ينطلق ملتقى القيادات النسائية بمحافظة بورسعيد، غدًا الجمعة، بمكتبة مصر العامة، والذي ينظمه مجلس الشباب المصري تحت شعار:"معًا لتعزيز دور المرأة في العمل العام".وأشار محمد سيف، مسئول قطاع القناة بمجلس الشباب المصري، إلى أن برنامج منتدى القيادات النسائية مصمم خصيصًا للسيدات اللاتي تحرصن على إحداث فارق في المجال العام، بهدف إبراز دورهن وإسهاماتهن في تنمية المجتمع إلى جانب تنمية اتجاهاتهن نحو الاقبال على العمل في المجال العام، وذلك من خلال تطوير القدرات الذاتية والمهنية ومهارات القيادة لديهن لخلق دور فاعل ومهني وتشجيع المزيد من النساء على العمل العام.وأكد أن ذلك يأتي في إطار تعزيز أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، كذلك ما تضمنه الدستور المصري من العديد من المواد التي تطرقت لتطبيق مبدأ المساواة في المجتمع، لافتًا أن المرحلة الأولى من منتدى القيادات النسائية تضم 6 محافظات هي: بورسعيد، والقاهرة، والجيزة، الأقصر، القليوبية، وسوهاج.