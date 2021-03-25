رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«كمال» يشيد بالدورة التدريبية لمتحدثي الوزارات والمؤسسات الحكومية

الخميس 25/مارس/2021 - 10:39 م
المتحدث الرسمي لوزارة
المتحدث الرسمي لوزارة التموين
نرمين محمود الدهان
طباعة
أشاد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي، بجودة تنظيم الدورة التدريبية الأولى للمتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية، موجهًا الشكر للقيادة السياسية لما بدى من اهتمام بتطوير مهارات المتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية.

وثّمن "كمال" ما قدمته لهم الدورة التدريبية من فوائد عديدة في مجالات التحدث الإعلامي، ومهارات الإلقاء وأحكام الوقف وتدريبات النفس، وصياغة البيانات الصحفية، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهة الحكومية وتحليل الشائعات والرد عليها، وتصميم وتحليل قياسات الرأي العام، والاستراتيجيات المختلفة لإدارة الأزمات وتوابعها.

كما وجه المنسق الإعلامي لوزارة التموين هاني العراقي، الشكر لوزير الدولة للإعلام على الجهد المبذول من قِبل الوزارة لتقديم الدورة التدريبية الأولى بهذا النظام والرقي، مطالبًا بالمزيد من الدورات وورش العمل.

وكان وزير الدولة للإعلام شهد اليوم، ختام الدورة التدريبية الأولى للمتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي نظمتها وزارة الدولة للإعلام لمدة خمسة أيام متتالية، في الفترة من 21 مارس وحتى 25 مارس الجاري، وشملت عدة محاضرات في مجالات إعلامية متنوعة، قدَّمها نخبة من أساتذة الجامعات وكبار الإعلاميين.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية ضمَّت 36 متحدثًا رسميًّا من 9 وزارات مختلفة، بالإضافة إلى متحدثين من 4 محافظات، وتأتى الدورة المشار إليها في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مهارات المتحدثين الرسميين فى الجهات الحكومية، وجهود وزارة الدولة للإعلام لتطوير الأدوات الإعلامية المختلفة.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

قطعة قماش تقتل طفلًا في «خامسة ابتدائي».. والسبب صادم

الأيام البيض «القمرية» لشهر شعبان 2021.. وفضل ليلة النصف من شعبان

الآن.. اعرف تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وكينيا


الصور

image description

وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يتفقدان معرض الحرف التراثية

image description

شاى العصارى

image description

مواصلة أعمال تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

image description

وزيرة التضامن تصل أسيوط لإطلاق «حياة كريمة» في 3 محافظات

image description

جولة "الدستور" داخل بنك الطعام بعد توقيع بروتوكول تعاون مؤسسة أبو هشيمة للخير

الأكثر قراءة

ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل أمام كينيا فى الأمم الإفريقية

تفاصيل نظام الدراسة والامتحانات بالفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

«الدستور» تكشف تفاصيل عودة صلاة التراويح للسيدات في المساجد

وزير التعليم يعلق على عودة الامتحان الورقى لصفوف النقل بالمرحلة الثانوية

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

آخر أخبار صرف معاش نقابة المعلمين لشهر ابريل 2021

صور فوانيس رمضان 2021.. تعرف على الأسعار

تردد قناة روتانا كوميدي 2021 لمتابعة أخر الأفلام في السينما

عبد «إله التوحيد».. إعادة بناء وجه «الملك إخناتون» تكشف أسرار حياته (صور)

أيام زمان

«الحكيم متناقض فى فهمه للإسلام».. معارك نوال السعداوى

يسكر من السابعة صباحا.. قصص من حكايات رونالدينهو الساحر الحزين

اكشتفتن شركة سونار وشقيقى صاحب الفضل».. اعترافات محمد منير

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

مقالات الرأي
ماجد حبته
حادث قناة السويس
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «٢-٢»
جمال طه
إخوان تونس و«تجييش» الشارع السياسى
مدحت بشاى
فى وداع سفير الفن القبطى
المزيد

الثقافة

«أنا يوسف إدريس» جديد بشري عبد المؤمن عن دار ريشة

حكايات من دفتر صلاح عيسى في كتاب جديد

السبت.. «المخاطر الحيوية للسموم الفطرية» في النيل الثقافية

أطفال الغربية يشاركون في فعاليات قصور الثقافة