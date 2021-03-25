«كمال» يشيد بالدورة التدريبية لمتحدثي الوزارات والمؤسسات الحكومية

أشاد المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور أحمد كمال مدير مشروع جمعيتي، بجودة تنظيم الدورة التدريبية الأولى للمتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية، موجهًا الشكر للقيادة السياسية لما بدى من اهتمام بتطوير مهارات المتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية.وثّمن "كمال" ما قدمته لهم الدورة التدريبية من فوائد عديدة في مجالات التحدث الإعلامي، ومهارات الإلقاء وأحكام الوقف وتدريبات النفس، وصياغة البيانات الصحفية، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهة الحكومية وتحليل الشائعات والرد عليها، وتصميم وتحليل قياسات الرأي العام، والاستراتيجيات المختلفة لإدارة الأزمات وتوابعها.كما وجه المنسق الإعلامي لوزارة التموين هاني العراقي، الشكر لوزير الدولة للإعلام على الجهد المبذول من قِبل الوزارة لتقديم الدورة التدريبية الأولى بهذا النظام والرقي، مطالبًا بالمزيد من الدورات وورش العمل.وكان وزير الدولة للإعلام شهد اليوم، ختام الدورة التدريبية الأولى للمتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي نظمتها وزارة الدولة للإعلام لمدة خمسة أيام متتالية، في الفترة من 21 مارس وحتى 25 مارس الجاري، وشملت عدة محاضرات في مجالات إعلامية متنوعة، قدَّمها نخبة من أساتذة الجامعات وكبار الإعلاميين.تجدر الإشارة إلى أن الدورة التدريبية ضمَّت 36 متحدثًا رسميًّا من 9 وزارات مختلفة، بالإضافة إلى متحدثين من 4 محافظات، وتأتى الدورة المشار إليها في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير مهارات المتحدثين الرسميين فى الجهات الحكومية، وجهود وزارة الدولة للإعلام لتطوير الأدوات الإعلامية المختلفة.