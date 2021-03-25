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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عضو «رجال الأعمال» يشيد بسرعة استجابة الحكومة لمطالب الصناع

الخميس 25/مارس/2021 - 09:39 م
المهندس مجد الدين
المهندس مجد الدين المنزلاوي
أسماء إبراهيم
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أشاد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، بسرعة استجابة الحكومة المصرية في العديد من المطالب التي نادى بها عدد كبير من الصناع.

كما أشاد المنزلاوي، بدور وأداء مركز تحديث الصناعة في دعم الابتكار وإنشاء حضانات للأعمال بهدف تطوير الصناعة المحلية وتحسين جودتها لقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية.

تابع رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذت الصناعة المحلية من الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، مشيرًا أن الجائحة أثرت على اقتصاديات العالم ومصر تعد من الدول التي لم تتأثر بتلك التداعيات.

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