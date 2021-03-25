مخابرات الاحتلال تسلم خطيب الأقصى قرارا يمنعه من السفر

سلمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري قرارا يقضي بمنعه من السفر لمدة شهرين، قابلة للتمديد.وتعرض صبري (84 عاما) إلى عدة عمليات اعتقال من الاحتلال الإسرائيلي كان آخرها في العاشر من الشهر الجاري، كما تعرض لإبعاد متكرر عن المسجد الأقصى ومحيطه.