يسرا وحسين فهمي ضمن النجوم المشاركين في موكب المومياوات الملكية

كشف مصدر لـ"الدستور" عن أن النجمة يسرا والنجم حسين فهمي سيكونان ضمن الفنانين المشاركين بموكب نقل المومياوات الملكية المقرر يوم ٣ أبريل المقبل، من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة.وقال المصدر إن النجمة هند صبرى إحدى المشاركات فى موكب نقل المومياوات الملكية ولكن لن تكون بمفردها، حيث يتصدر الموكب أيضا النجمة مني ذكي وزوجها الفنان أحمد حلمي.وتأتي أخبار النجوم المشاركين في الموكب في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لتنظيم الحدث الذي يعد الأول من نوعه فى العالم، لنقل 22 مومياء ملكية فى موكب عالمى مهيب من مكان عرضها الحالى بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.ومن المقرر أن يجوب الموكب شوارع القاهرة العريقة حتي الوصول إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ويصاحبه العديد من الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التي ستستخدم لتزيين الشوارع والميادين الممتدة على طول خط سير الموكب وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركين في الاحتفالية والموسيقي المصاحبة له.وسوف يصاحب موكب المومياوات الملكية في اليوم نفسه افتتاح القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية.ويذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.