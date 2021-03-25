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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين ترحب بالمبادرة الصينية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

الخميس 25/مارس/2021 - 09:34 م
رياض المالكي
رياض المالكي
وكالات
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رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالمبادرة الصينية التي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وكانت الصين على لسان مستشار الدولة وزير الخارجية وانغ يي قد أكد أن حل القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين يمثل الاختبار الحقيقي لمبدأ العدالة والانصاف في الشرق الأوسط. وعبر عن تأييد بلاده لمبادرة السيد الرئيس بعقد مؤتمر دولي ذو مصداقية للوصول إلى هذا الهدف.

وأشار إلى أن الصين ستعمل على الدفع لمراجعة القضية الفلسطينية من كافة جوانبها خلال ترؤسها لمجلس الامن الدولي على مدار شهر مايو أيار القادم، لضمان التأكيد على مبدأية حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

واكدت الوزارة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس، اهتمامها بهذه المبادرة واستعدادها للتعاون مع جمهورية الصين على انجاحها بهدف انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام ١٩٦٧.

واعتبرت الخارجية أن هذه المبادرة الصينية أحدث مبادرة تقوم بها جمهورية الصين لصالح عودة تفعيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف إحلال السلام والامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر تجسيد دولة فلسطين المستقلة.

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