65.083 إصابة و1.287 وفاة بكورونا في أمريكا
الخميس 25/مارس/2021 - 09:51 م
وكالاتطباعة
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 65،083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1،287 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29،834،734 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 542،584 وفاة.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29،834،734 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 542،584 وفاة.