65.083 إصابة و1.287 وفاة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 65،083 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و1،287 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 29،834،734 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 542،584 وفاة.