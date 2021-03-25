الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

سجل الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".فقد تُداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعًا مقابل الدولار بنسبة 0.38 % إلى 1.3738 دولار، وبنسبة 0.71 % مقابل العملة الأوروبية عند 1.1668 يورو.