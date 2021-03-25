الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي
الخميس 25/مارس/2021 - 09:29 م
وكالاتطباعة
سجل الجنيه الإسترليني اليوم الخميس، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".
فقد تُداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعًا مقابل الدولار بنسبة 0.38 % إلى 1.3738 دولار، وبنسبة 0.71 % مقابل العملة الأوروبية عند 1.1668 يورو.
فقد تُداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعًا مقابل الدولار بنسبة 0.38 % إلى 1.3738 دولار، وبنسبة 0.71 % مقابل العملة الأوروبية عند 1.1668 يورو.