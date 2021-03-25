«المتحدة» تطرح البرومو الأول لـ«نجيب زاهي زركش» (فيديو)

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة المنتج تامر مرسي، البرومو الأول لمسلسل «نجيب زاهي زركش» بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني الذي يعرض حصريًا على شاشات قنوات «أون» خلال الموسم الرمضاني المقبل.وظهرت خفة ظل الفنان الكبير وعدد من النجوم الشباب؛ ليعود لجمهوره في وجبته الرمضانية المفضلة للجمهور بعد غيابه عنهم خلال الموسم الماضي.على صعيد آخر، قارب يحيى الفخراني على الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد، ودخل المخرج شادي الفخراني خلال الساعات الماضية الديكور الأخير الداخلي لمسلسله الجديد بالإضافة لديكور المنزل حيث ينتهي من العمل تماما نهاية الاسبوع القادم، ويبدأ مونتاج الحلقات بشكل نهائي على تسليم المسلسل بالكامل مع الأيام الأولى من شهر رمضان القادم.المسلسل الجديد بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا وهالة فاخر، وإسلام إبراهيم ورامز أمير كريم عفيفى، نهى عابدين، شيرين، ورنا رئيس، محمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.