«انقذني».. 5 روايات مترجمة تهون عليك العواصف الترابية 









1 - انقذني – غيوم مسيو

الرواية هي من نوع أدب الإثارة والتشويق والساسبينس، والكاتب نجح جدًا فى خلق التوليفية المثيرة... أحداثها سريعة ومتتالية وخالية الملل فيها... من أول صفحة لآخر صفحة مليئة بالاحداث الشيقة.







2 – موعد مع الجريمة – دين كونتز





3 – الزوج – دين كونتز





4 - قايين - جوزيه ساراماجو.









5 – الإخوة كرامازوف - ديستوفيسكي

وسط هذه الأجواء الجوية الصعبة والعزلة الإجبارية لمرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر، نرشح لك 5 روايات تمتاز بالتشويق لتهون عليك تلك الاجواء.ستفقد اعصابك مع هذه الرواية المليئة بالاحداث السريعة دون ان تشعر باي ملل وستقرأ الرواية كاملة فى ليلة واحدة.الوصف لدى دين كونتزفى هذه الرواية رائع، ممتع، شيق، يذكر فيها أدق التفاصيل حتى الذبابة الميتة على الترابيزة وصف جناحها والتشويق فيها عالي لأقصى درجة.ساراماجو أبدع حتى كاد يمس الكمال في سرده، وعنصر التشويق كان عالي جدًا... وأسلوب الراوي المستخدم وهو الراوي العليم كان محبوك للغاية، الرواية صغيرة وليست كبيرة، وضع كل أفكاره في شكل أدبي روائي يجعل من الرواية دي واحدة من أعظم الروايات اللاتينية والعالمية.الروسي ديستوفيسكي، يخوض داخل النفس البشرية، بيوصفها بالظبط، ليس لديه مشكلة يوصف ألم صداع في أربع صفحات بدون ما تشعر بملل... بيتناول كل القضايا اللي بتشغل الحقبة اللي عاشها، والغريب إنك ممكن بمنتهى السهولة تطبقه على أي عصر. (الفقر، الطمع، الابوة، الجشع، العلاقة بين الكنيسة والدولة، الميراث، التربية والنشأة وكيف يأثر ذلك على الكِبَر)؟