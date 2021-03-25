فريق من هيئة قناة السويس يطمئن على سلامة طاقم السفينة الجانحة

قالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن فريقا من الهيئة اطمأن على العاملين بسفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN" الجانحة بالكيلو متر 151 ترقيم قناة، وهم 25 فردًا جميعهم هنود، وبصحة جيدة، مؤكدين أنه لا يوجد أي إصابات بفريق السفينة، وجميعهم متواجدين على متنها في أمان.وأوضحت المصادر، أن السفينة تحتوى على سلع استهلاكية متجهة للأسواق الأوروبية في 20 ألف حاوية شحن، ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 61 مترًا.وكانت شركة SMIT الهولندية واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإنقاذ البحري، أشادت بالإجراءات التي اتخذتها هيئة قناة السويس لتعويم السفينة الجانحة، جاء ذلك خلال اجتماع فريق عمل الشركة الهولندية، اليوم الخميس، مع لجنة إدارة الأزمات بالهيئة لمناقشة سبل تعويم السفينة، وطرح السيناريوهات المقترحة بما في ذلك إمكانية القيام بأعمال التكريك بمحيط السفينة من خلال كراكات الهيئة.