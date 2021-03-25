أمريكا تقدّم مساعدات إنسانية للفلسطينيين بـ15 مليون دولار

قدمت الولايات المتحدة 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستقدم هذه الأموال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا، والمنقذة للحياة في الضفة والقطاع.وأكد البيان أن هذه المساعدة تأتي بعدما قدمت الولايات المتحدة إسهامات أولية بقيمة 2 مليار دولار إلى تحالف اللقاحات العالمي لدعم تطعيم الناس في جميع أنحاء العالم من خلال التزام السوق المتقدم لمجموعة كوفاكس.